Un film dedicato al concerto di Tor Vergata sarà proiettato nelle sale cinematografiche. L’evento ripercorre le esibizioni del cantante durante la data romana, che ha attirato un pubblico record. La proiezione si terrà in diverse sale, con date ancora da definire. La registrazione del concerto sarà disponibile per la visione in sala, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere l’evento dal grande schermo. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali repliche o distribuzione digitale.

Ultimo al cinema con un film evento dedicato al concerto di Tor Vergata. Dopo aver conquistato Roma, battendo ogni record, il cantante si prepara a sbarcare sul grande schermo. Ultimo al cinema: il concerto diventa un film evento. Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha battuto ogni record, raccogliendo duecentocinquantamila persone di fronte ad un palco e un pianoforte. Un evento unico ed emozionante, che ha visto fan arrivare da tutta Italia e un’organizzazione che ha costruito una città nella città. Ogni aspetto è stato curato nei minimi dettagli: un megapalco di 140 metri di larghezza e 60 metri di altezza. 2500 metri quadrati di schermo led ad altissima risoluzione e una passerella lunga 30 metri a forma di infinito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ultimo al cinema, il concerto dei record diventa un film evento: le date e dove vederlo

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Ultimo, il concerto dei record diventa un laboratorio di ricerca all'Università di Tor Vergata

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