Ultimo esce l' album a sorpresa a due mesi dal maxi concerto di Tor Vergata

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'artista ha annunciato a sorpresa l'uscita del suo nuovo album, intitolato “Il giorno che aspettavo”, che sarà disponibile da venerdì 19 giugno. Si tratta del settimo disco pubblicato dall'inizio della carriera, e arriva a circa due mesi dal concerto più grande mai tenuto a Tor Vergata. L'album sarà distribuito da un'etichetta indipendente, senza precedenti annunci o promozioni ufficiali.

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Si intitola “Il giorno che aspettavo” ed è l'album che Ultimo ha annunciato a sorpresa, il settimo da inizio carriera, in arrivo venerdì 19 giugno sotto etichetta indipendente Ultimo Records.Due anni dopo l'ultimo disco di inediti e a circa un mese e mezzo dall'attesissimo live a Tor Vergata, il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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