Ultimo esce l' album a sorpresa a due mesi dal maxi concerto di Tor Vergata

L'artista ha annunciato a sorpresa l'uscita del suo nuovo album, intitolato “Il giorno che aspettavo”, che sarà disponibile da venerdì 19 giugno. Si tratta del settimo disco pubblicato dall'inizio della carriera, e arriva a circa due mesi dal concerto più grande mai tenuto a Tor Vergata. L'album sarà distribuito da un'etichetta indipendente, senza precedenti annunci o promozioni ufficiali.

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