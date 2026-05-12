Ultimo esce l' album a sorpresa a due mesi dal maxi concerto di Tor Vergata
L'artista ha annunciato a sorpresa l'uscita del suo nuovo album, intitolato “Il giorno che aspettavo”, che sarà disponibile da venerdì 19 giugno. Si tratta del settimo disco pubblicato dall'inizio della carriera, e arriva a circa due mesi dal concerto più grande mai tenuto a Tor Vergata. L'album sarà distribuito da un'etichetta indipendente, senza precedenti annunci o promozioni ufficiali.
Si intitola “Il giorno che aspettavo” ed è l'album che Ultimo ha annunciato a sorpresa, il settimo da inizio carriera, in arrivo venerdì 19 giugno sotto etichetta indipendente Ultimo Records.Due anni dopo l'ultimo disco di inediti e a circa un mese e mezzo dall'attesissimo live a Tor Vergata, il.🔗 Leggi su Romatoday.it
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ULTIMO: il 19 giugno esce IL GIORNO CHE ASPETTAVO il nuovo albumSi intitola IL GIORNO CHE ASPETTAVO il nuovo album di Ultimo in uscita il 19 giugno. L’immagine scelta per accompagnare il disco, il settimo della carriera di Ultimo, richiama un universo sospeso tr ... newsic.it