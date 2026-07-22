Dal 22 al 30 settembre sarà proiettato al cinema il film del concerto di Ultimo a Tor Vergata, che si è tenuto il 4 luglio e ha visto la partecipazione di circa 250.000 persone. Il film include anche immagini del dietro le quinte dell’evento. La proiezione sarà disponibile in diverse sale cinematografiche.

Oltre che una favola, il concerto di Ultimo a Tor Vergata diventa anche un film. L’evento che il 4 luglio ha radunato a Roma 250mila persone, infatti, arriva sul grande schermo. Lo show che ha battuto il record di spettatori paganti per un live in Italia sarà nelle sale dal 22 al 30 settembre. Diretto da Giorgio Testi e prodotto da Ultimo Records, il film “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata” mostrerà non solo quanto accaduto sul palco ma anche backstage esclusivi e momenti privati. Ultimo al cinema dal 22 al 30 settembre Il film del concerto a Tor Vergata Al cinema ci sarà anche il dietro le quinte Tor vergata, il concerto dei record Ultimo al cinema dal 22 al 30 settembre Il 4 luglio 2026 è una data diventata già iconica per Ultimo e suoi fan. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultimo al cinema dal 22 al 30 settembre col film del concerto a Tor Vergata, ci sarà anche il dietro le quinte

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ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA - Al cinema dal 22 al 30 settembre - TEASER

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