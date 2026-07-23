Ultimo | il concerto dei record arriva al cinema

Il concerto più seguito della musica italiana, con 250.000 spettatori, si è tenuto a Roma il 4 luglio. Ora il film che ripercorre quell’evento sarà proiettato nelle sale dal 22 al 30 settembre.

ROMA – Il concerto che ha fatto registrare il più alto numero di spettatori nella storia della musica italiana arriva sul grande schermo. Dopo aver radunato 250mila persone all’Università di Roma Tor Vergata lo scorso 4 luglio, “Ultimo 2026 – La favola per sempre” diventa un film evento che sarà proiettato nelle sale dal 22 al 30 settembre. Diretto da Giorgio Testi, “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata” è prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro. Il film, distribuito da Nexo Studios, racconta la notte in cui Ultimo ha scritto una pagina destinata a entrare nella storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Ultimo, il concerto da record arriva al cinema come film-evento: la data simbolo

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Ultimo, il concerto dei record di Tor Vergata arriva al cinema dal 22 settembreIl concerto di Ultimo, svoltosi il 4 luglio all’Università di Roma Tor Vergata, ha attirato circa 250.

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