Il concerto di Ultimo, svoltosi il 4 luglio all’Università di Roma Tor Vergata, ha attirato circa 250.000 persone. L’evento si terrà nelle sale cinematografiche a partire dal 22 settembre. È stato definito un concerto da record per la grande affluenza di pubblico. La performance si è conclusa con questa importante trasposizione sul grande schermo.

Il live dei record Ultimo tenutosi lo scorso 4 luglio ha radunato 250.000 persone all ’Università di Roma Tor Vergata arriverà sul presto al cinema. Ultimo – Tutto Live A Tor Vergata, il film evento diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, sarà nei cinema distribuito da Nexo Studios dal 22 al 30 settembre 2026 per raccontare la notte in cui il cantautore capitolino ha segnato l’estate live della Penisola. Ultimo, il concerto del 4 luglio arriva al cinema. Il film mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record, seguendo fedelmente lo scorrere del... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ultimo, il concerto dei record di Tor Vergata arriva al cinema dal 22 settembre

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ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA - Al cinema dal 22 al 30 settembre - TEASER

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Dal 22 al 30 settembre prossimi, sarà nei cinema, distribuito da Nexo Studios , #UltimoTutto #LiveATorVergata, il film evento sul concerto più grande nella storia della musica italiana. Aperte da oggi le prevendite dei biglietti. x.com

Gli occhiali da alieno al concerto di Ultimo: il significato della fan action di Tor Vergata reddit

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