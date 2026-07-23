Ultimo dopo il concerto record di Tor Vergata esplode il mercato dei cimeli | su Vinted anche cartelli rubati fino a 500 euro

Dopo il concerto record a Tor Vergata, il mercato dei cimeli si è intensificato, con vendite su Vinted di oggetti rubati legati all’evento. Tra gli articoli più richiesti ci sono cartelli stradali in plastica venduti fino a 500 euro, magliette dello staff a circa 150 euro e braccialetti di accesso usurati a 45 euro. La piattaforma ha registrato un aumento delle inserzioni di oggetti che sembrano provenire da furti durante l’evento.

Cinquecento euro per un cartello stradale in plastica. Centocinquanta per una maglietta dello staff. Quarantacinque per un braccialetto di accesso stropicciato. E per chi proprio non può permettersi il lusso, c’è sempre la mappa cartacea del pratone, visibilmente spiegazzata e probabilmente intrisa di sudore, a soli 2 euro. Benvenuti nel mercato parallelo più assurdo e controverso dell’estate: quello dei cimeli del concerto-record di Ultimo a Tor Vergata. Ebbene sì, il 4 luglio 2026, il cantautore romano ha radunato 250.000 spettatori nell’università romana, segnando uno degli eventi musicali più imponenti della storia recente italiana, ma a quanto pare il vero spettacolo è iniziato nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ultimo, il concerto a Tor Vergara: 250mila persone per lo show dei record

Notizie e thread social correlati

Cartelli stradali a 500 euro a fascette e braccialetti usati per 100 euro: su Vinted si vendono i “cimeli” del concerto-record di Ultimo, ma indaga la ProcuraSu Vinted vengono venduti a prezzi elevati alcuni oggetti legati a un concerto di Ultimo, tra cui un cartello stradale in plastica con QR Code per...

Leggi anche: Rubati e messi in vendita su Vinted a 200 euro i cartelli segnaletici per il mega concerto di Ultimo

Temi più discussi: Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film al cinema dal 22 settembre; Il concerto dei record di Ultimo a Tor Vergata diventa un film: quando esce e dove vederlo al cinema; Ultimo al cinema, concerto a Tor Vergata diventa film: una sola data, ecco quando; Ultimo, Tor Vergata come un film: arriva al cinema il concerto dei record.

Il brano che si sente nel teaser di TUTTO. Live a Tor Vergata è un inedito: si intitola Tutto ed è la canzone che Ultimo ha scritto all'alba dopo il concerto dei 250mila x.com

Ultimo, il concerto di Tor Vergata diventa un film! Ecco la data e dove vederlo reddit

Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il concerto dei record arriva al cinemaIl concerto di Ultimo a Tor Vergata arriva al cinema con Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film diretto da Giorgio Testi. Dal 22 al 30 settembre 2026, i fan potranno rivivere il live del 4 luglio ... tg24.sky.it

Ultimo, il doppio annuncio (inatteso) dopo il concerto-evento di Tor Vergata. Cosa farà adessoIl cantautore romano ha stupito i fan con un messaggio social clamoroso. Porterà la serata in un 'luogo' speciale'. E presto uscirà con un nuovo inedito. libero.it