Rubati e messi in vendita su Vinted a 200 euro i cartelli segnaletici per il mega concerto di Ultimo

Dopo il concerto di Ultimo a Tor Vergata, con oltre 250.000 presenti, sono stati trovati in vendita su Vinted alcuni cartelli segnaletici usati per indicare le vie all’interno dell’area dell’evento. I cartelli sono stati messi in vendita a circa 200 euro ciascuno. Non ci sono informazioni su come siano stati sottratti o sull’identità degli autori.

Dopo il mega concerto di Ultimo a Tor Vergata, che ha riunito oltre 250mila spettatori, sono comparsi su Vinted alcuni cartelli segnaletici che servivano a orientarsi dentro l’enorme area dell’evento. L’area era infatti di circa 150mila metri quadrati e il pubblico era suddiviso in 6 «pit» con circa 46 punti ristoro, 48 food truck, 170 addetti alla vendita e 2000 bagni chimici. Un evento enorme che però già dalla fine dello spettacolo, ha incontrato problemi organizzativi, tra parcheggi distanti e poco segnalati, navette sovraffollate e una gestione dei flussi giudicata insufficiente da molti dei partecipanti. Ad aumentare la confusione al termine della serata potrebbe aver contribuito anche la scomparsa di parte della segnaletica, probabilmente portata via da alcuni fan prima di lasciare l’area del concerto. 🔗 Leggi su Open.online

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