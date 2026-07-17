Su Vinted vengono venduti a prezzi elevati alcuni oggetti legati a un concerto di Ultimo, tra cui un cartello stradale in plastica con QR Code per 500 euro e una maglietta dello staff con la scritta “crew” a 150 euro. La Procura ha avviato un’indagine su questi oggetti, considerati “cimeli” dell’evento. Tra gli articoli venduti anche fascette e braccialetti usati, quotati circa 100 euro.

Un cartello stradale in plastica con un QR Code per indicare il percorso pedonale verso la metro: 500 euro. Una maglietta ufficiale dello staff con la scritta “crew” sulle spalle: 150 euro. Un braccialetto di plastica stropicciato per accedere ai pit dell’area concerto: fino a 45 euro. E per chi ha un budget ridotto, c’è sempre l’utente francyroma123 che, per la modica cifra di 2 euro, mette a disposizione una mappa cartacea del pratone, visibilmente spiegazzata e probabilmente sudata. Altro che merchandising ufficiale acquistato ai banchetti autorizzati. Il vero business del concerto-evento di Ultimo, che il 4 luglio ha radunato a Tor Vergata la bellezza di 250. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cartelli stradali a 500 euro a fascette e braccialetti usati per 100 euro: su Vinted si vendono i “cimeli” del concerto-record di Ultimo, ma indaga la Procura

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