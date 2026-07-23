L'Inter è coinvolta in due trattative di mercato: una con il Tottenham e un interesse del Sassuolo per il centrocampista Asllani. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni in corso e sulle novità relative alla squadra nerazzurra. Nessuna informazione sui dettagli delle trattative o sui tempi di conclusione.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 23 LUGLIO Doppio colpo a Londra per l’Inter? Pedullà sull’apertura per Romero e il nodo Spence con il Spurs. La dirigenza valutazione la pista Tottenham: Pedullà svela le strategie nerazzurre tra difesa e fascia Asllani nel mirino del Sassuolo di Aquilani: l’Inter esclude l’opzione di un nuovo prestito. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: doppia trattativa con il Tottenham, Asllani interessa al Sassuolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan beni bekletti ben de Inter'e gittim | Hakan Çalhanolu Inter transferini anlatyor

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: ufficiale Cocchi al Padova, concorrenza per Lucumi, contatti con il Tottenham per Romero

Ultimissime Inter LIVE: Concorrenza per Lucumi, contatti con il Tottenham per RomeroL'Inter ha avviato contatti con il Tottenham per il trasferimento di Romero, mentre si rafforza la concorrenza per Lucumi.

Argomenti più discussi: Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: offerta per Bowie, Volpato vuole Fiorentina; Inter asse caldo con il Tottenham | Spence e Romero nel mirino ma i costi frenano Marotta; Continassa Juve: Infortunati, Diffidati, Formazioni e Novità; Inter doppia linea di contatto con il Tottenham | piace Spence proposto Romero.

Mediaset - Inter, possibile doppio affare con il Tottenham: le cifre! E su Guela Doué...Le due priorità del mercato dell'Inter sono il difensore e l'esterno destro. In ballo con il Tottenham ci sono due profili che interessano ai nerazzurri ... fcinter1908.it