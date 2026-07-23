Ultimissime Inter LIVE | doppia trattativa con il Tottenham Asllani interessa al Sassuolo

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter è coinvolta in due trattative di mercato: una con il Tottenham e un interesse del Sassuolo per il centrocampista Asllani. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni in corso e sulle novità relative alla squadra nerazzurra. Nessuna informazione sui dettagli delle trattative o sui tempi di conclusione.

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