Ultimissime Inter LIVE | ufficiale Cocchi al Padova concorrenza per Lucumi contatti con il Tottenham per Romero

Notizia in breve

Cocchi è stato annunciato come nuovo giocatore del Padova. La concorrenza per il difensore Lucumi si intensifica, mentre ci sono contatti tra il club e il Tottenham per il centrocampista Romero. Le ultime notizie in tempo reale riguardano le mosse di mercato della squadra nerazzurra e le trattative in corso. Restano aggiornamenti costanti sulle operazioni di mercato e sui movimenti dei giocatori.