Ultimissime Inter LIVE | ufficiale Cocchi al Padova concorrenza per Lucumi contatti con il Tottenham per Romero
Cocchi è stato annunciato come nuovo giocatore del Padova. La concorrenza per il difensore Lucumi si intensifica, mentre ci sono contatti tra il club e il Tottenham per il centrocampista Romero. Le ultime notizie in tempo reale riguardano le mosse di mercato della squadra nerazzurra e le trattative in corso. Restano aggiornamenti costanti sulle operazioni di mercato e sui movimenti dei giocatori.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 22 LUGLIO Mercato Inter, Lucumi nel mirino di mezza Europa: lo vogliono tutti! Concorrenza serrata dalla Juventus al Besiktas. Mercato Inter, Lucumi nel mirino di mezza Europa: lo vogliono tutti! Concorrenza serrata. Segui le ultimissime sui nerazzurri Stankovic benedetto da Chivu? L’Inter pensa alla sua permanenza e il ritiro porta novità tattiche. 🔗 Leggi su Internews24.com
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
Ultimissime Inter LIVE: Concorrenza per Lucumi, contatti con il Tottenham per RomeroL'Inter ha avviato contatti con il Tottenham per il trasferimento di Romero, mentre si rafforza la concorrenza per Lucumi.
Ultimissime Inter LIVE: Contatti con il Tottenham per Romero. Stankovic può restare in nerazzurroIl Tottenham ha avviato i contatti con il difensore dell’Inter, Romero, per un possibile trasferimento.
Temi più discussi: Roma, Inter, Italia e cronaca: le ultimissime; Ultimissime Inter live: oggi comincia il ritiro dei nerazzurri, Belghali nome caldo; Formazioni Spagna-Argentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming; Lazio, Mondiali, Inter e Juve: le ultimissime.
FcInterNews.it. . Consueto appuntamento delle 19 con il Salotto di FcInterNews. Commenti, analisi e retroscena sulla prima amichevole dell'Inter in Germania: 16-0 il risultato finale in favore dei nerazzurri. Spazio anche al calciomercato con le ultimissime su R facebook
#CaosInter - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Ultimissime Inter live: Ivan Provedel ha svolto le visite mediche, Marotta chiama il Como per Chalobah. Spuntano nuovi dettagli del caso RocchiUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com
Dopo l’addio di Dumfries l’Inter ufficializza il nuovo centrocampista: colpo da 23 milioni di euroL'Inter ufficializza il nuovo centrocampista: dopo l'addio di Dumfries è lui il primo arrivo nella rosa nerazzurra: colpo da 23 milioni ... interlive.it