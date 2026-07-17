kilowatt festival al via la rassegna ecco barba varley e i visionari

Al via l’edizione 2026 di Kilowatt festival diretto da Lucia Franchi e Luca Ricci, dedicato al "Nuovo respiro del mondo". 102 appuntamenti, tra teatro, danza, performance digitali, concerti, incontri. A inaugurare l’edizione saranno Eugenio Barba e Julia Varley, anime dell’Odin Teatret e maestri del teatro europeo da oltre 50 anni, oggi alle 18 a Palazzo Alberti. Attraverso incontri pubblici, spettacoli, proiezioni, una conferenza-spettacolo e tre mostre il Festival festeggia per tutto il weekend due ricorrenze: i 90 anni di Eugenio Barba e i 20 anni de i Visionari, il progetto di partecipazione che ogni anno coinvolge un gruppo di oltre 50 persone, cittadini della Valtiberina nella selezione di 9 spettacoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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