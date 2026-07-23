Ultima chiamata per il Servizio Civile Universale 519 euro al mese ai volontari | come candidarsi

C’è un’ultimissima chiamata per il Servizio Civile Universale. La via non violenta e obiettrice di coscienza per servire la Nazione vede sempre di più un’ampia partecipazione di giovani su tutto il territorio. Ad aprile si era chiuso il bando ordinario che metteva in campo quasi 66.000 opportunità per svolgere un’esperienza formativa e retribuita. Resta aperta una selezione dedicata all’individuazione di volontari per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. Quali sono i bandi e quanti sono i posti disponibili. Il bando ordinario, con i suoi 65.964 posti distribuiti su 2.839 progetti, ha rappresentato uno dei più grandi di sempre, ha chiuso le candidature ad aprile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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