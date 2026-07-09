Servizio Civile Universale via libera alla Camera alla legge delega I volontari potranno far certificare quanto appreso Si allarga la platea degli ammessi

La Camera ha approvato in prima lettura la legge delega sul Servizio Civile Universale. I volontari che hanno completato un anno o due di servizio potranno ottenere una certificazione delle competenze acquisite. La riforma amplia anche il numero di persone ammesse al servizio.

Chi ha prestato servizio civile per un anno o due potrà trasformare quell’esperienza in un titolo ufficiale. La Camera ha dato il via libera in prima lettura alla riforma che introduce un sistema di certificazione delle competenze acquisite dai volontari. Niente più colloqui in cui raccontare “ho imparato tanto ma non ho un pezzo di carta che lo dimostri”. Il governo avrà ora 24 mesi per scrivere i decreti attuativi. Tra gli otto criteri della delega spunta anche un capitolo delicato: la revisione dei requisiti di accesso, in particolare quelli legati a precedenti penali che oggi escludono molti candidati. Sul fronte lavoro, la riforma si aggancia a quanto già introdotto dal ddl 442023: riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi ha concluso il servizio senza demerito. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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