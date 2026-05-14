Servizio Civile Universale | pubblicati i colloqui di recupero per il Bando Ordinario 2026

L’amministrazione comunale ha reso noto che, dopo la pubblicazione del calendario dei colloqui di selezione da parte della Fondazione Amesci, è stato pubblicato anche l’elenco dei colloqui di recupero per i progetti del Bando Ordinario 2026 del Servizio Civile Universale. Questa lista riguarda le date e le sedi in cui si svolgeranno le prove di recupero per i candidati che dovranno sostenere un nuovo colloquio. La comunicazione è disponibile per consultazione da parte dei partecipanti interessati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui