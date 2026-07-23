Uil e Assocapp hanno firmato un accordo per tutelare i diritti di calciatori e calciatrici. L'intesa prevede interventi congiunti su questioni legate alle condizioni di lavoro e ai diritti sindacali nel settore calcistico. La collaborazione mira a rafforzare la rappresentanza dei giocatori e delle giocatrici, garantendo maggiore tutela e supporto. L'accordo è stato firmato da rappresentanti delle due organizzazioni e ha validità immediata.

Il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, e il presidente di Assocapp (Associazione sindacale calciatori e calciatrici, allenatori e allenatrici, preparatori e preparatrici patrocinati), l'ex calciatore Beppe Dossena, hanno sottoscritto, questa mattina, presso la sede del Sindacato di via Lucullo, un accordo di intenti al fine di instaurare rapporti di collaborazione in merito alla tutela delle condizioni economiche, normative, previdenziali e professionali di tutti i calciatori, professionisti e dilettanti. La Uil condivide l'azione di tutela dei diritti e degli interessi della categoria di lavoratrici e lavoratori iscritti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Uil e Assocapp insieme per tutelare i diritti di calciatori e calciatrici: firmato l'accordo

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