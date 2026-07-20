Ministero e UNICEF insieme per promuovere nelle scuole i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza | firmato il protocollo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha firmato un Protocollo d’Intesa con l’UNICEF Italia. L’accordo riguarda la promozione e la diffusione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nelle scuole. L’obiettivo è integrare la conoscenza di questi diritti nel percorso educativo degli studenti. La collaborazione prevede attività e iniziative nelle istituzioni scolastiche per sensibilizzare su questi temi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’UNICEF Italia hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa dedicato alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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