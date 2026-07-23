Uil e Assocapp hanno firmato un accordo a Roma per la tutela dei diritti dei calciatori. La firma è avvenuta questa mattina presso la sede del sindacato di via Lucullo. L’intesa riguarda la protezione e la rappresentanza dei calciatori, anche in ambito contrattuale e lavorativo. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dell’accordo è stato reso noto. L’evento segna un passo importante per la collaborazione tra il sindacato e l’associazione di categoria.

Accordo Storico tra Uil e Assocapp a Roma. ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina un’importante intesa è stata siglata presso la sede del Sindacato di via Lucullo a Roma. Il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, ha ufficialmente sottoscritto un accordo di intenti con Beppe Dossena, presidente dell’Assocapp (Associazione sindacale calciatori e calciatrici, allenatori e allenatrici, preparatori e preparatrici patrocinati). Questa collaborazione mira a tutelare le condizioni economiche, normative, previdenziali e professionali di tutti i calciatori, siano essi professionisti o dilettanti. Impegni della Uil per i Diritti di Calciatori e Calciatrici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Accordo tra Uil e Assocapp per la protezione dei diritti dei calciatori.

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