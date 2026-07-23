Modric continuerà a giocare con il Milan fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista croato, nato nel 1985, ha attivato l’opzione per prolungare il contratto di un anno. Dopo settimane di voci, l’accordo è stato confermato ufficialmente. Il giocatore ha dichiarato di essere pronto a continuare a dare tutto per la maglia.

Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l'ufficialità: Modric continuerà a vestire la maglia del Milan fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista croato classe 1985 ha deciso di attivare l'opzione per estendere il proprio contratto di un ulteriore stagione. Modric rinnova: il comunicato ufficiale del Milan. Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Modric attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali: > "AC Milan comunica che Luka Modri? ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ufficiale, Modric rinnova con il Mlan: "Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia"

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Milan Flash - Modric rinnova anche grazie ad Amorim

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Temi più discussi: Modric-Milan, parti sempre più vicine per il rinnovo: manca l'ok finale; Modric ci mette la firma: un altro anno per vincere con il Milan; Calcio, Modric prossimo al rinnovo con il Milan; Milan, accordo totale con Luka Modric: c'è il rinnovo.

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