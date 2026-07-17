Milan Guernier lancia la carica sui social | Pronto a dare tutto per questa maglia
Un giovane attaccante francese classe 2007 ha annunciato sui social di essere pronto a dare tutto per la maglia. Arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il suo precedente club, si sta allenando a Milanello sotto gli occhi di Ruben Amorim. La sua presenza ha attirato l’attenzione nel primo periodo di preparazione estiva.
C'è un nuovo volto che sta catturando l'attenzione a Milanello in questi primi giorni di allenamento sotto gli occhi esperti di Ruben Amorim. Si tratta di Aurelien Guernier, giovane attaccante francese classe 2007, arrivato a parametro zero durante questa sessione di mercato estiva dopo la scadenza al Birmingham City. Milan, le prime parole di Guernier: ". Il giovane talento, attualmente aggregato alla prima squadra per il ritiro estivo ma destinato ad essere uno dei futuri pilastri del Milan Futuro in Serie c, ha voluto condividere tutta la sua emozione per questa nuova grandissima avventura con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: > " New home, new family. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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