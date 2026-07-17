Milan Guernier lancia la carica sui social | Pronto a dare tutto per questa maglia

Notizia in breve

Un giovane attaccante francese classe 2007 ha annunciato sui social di essere pronto a dare tutto per la maglia. Arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il suo precedente club, si sta allenando a Milanello sotto gli occhi di Ruben Amorim. La sua presenza ha attirato l’attenzione nel primo periodo di preparazione estiva.