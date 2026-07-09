Tadej Pogacar ha dichiarato di essersi svegliato con entusiasmo in vista della sesta tappa del Tour de France 2026, sottolineando la volontà di dare il massimo e divertirsi durante la gara. La sua presenza in questa edizione si distingue chiaramente, con il corridore sloveno che si propone come protagonista principale. La tappa si svolge con Pogacar che si mostra deciso a mantenere un passo competitivo, senza fare riferimenti specifici agli altri concorrenti o alle strategie in corso.

Il Tour de France 2026 ha un solo padrone ed è Tadej Pogacar. Nell’attesa sesta tappa il campione sloveno mette in chiaro le cose con gli avversari ed arriva in solitaria sul traguardo di Gavarnie-Gèdre, infliggendo oltre due minuti e mezzo di ritardo al grande rivale Jonas Vingegaard e praticamente tre minuti al gruppetto con Del Toro, Evenepoel, Seixas, Lipowitz, Ayuso e Skjelmose. Successo e anche maglia gialla per Pogacar, visto che l’ex leader Torstein Træen non è riuscito assolutamente a difendere i nove minuti di vantaggio, rischiando anche il ritiro dopo una caduta in discesa. Pogacar ha salutato la compagnia a quattro chilometri dallo scollinamento sul Tourmalet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Mi sono svegliato eccitato per questa tappa. Volevo dare tutto e divertirmi”

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Is Tadej Pogacar NOW THE FAVOURITE For Paris Roubaix 2026

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