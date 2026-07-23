La Commissione europea ha multato Google di 890 milioni di euro per due violazioni del Digital Markets Act. La multa riguarda il mancato rispetto delle norme sul comportamento delle piattaforme digitali. La decisione arriva dopo un’indagine sulle pratiche commerciali del colosso tecnologico. La sanzione si aggiunge ad altre multe inflitte in passato dall’UE a Google per questioni legate alla concorrenza. La multa mira a garantire un mercato digitale più equo e trasparente.

Maxi multa a Google dalla Ue. La Commissione europea ha multato il colosso americano per 890 milioni di euro per due violazioni del Digital Markets Act (Dma), il regolamento Ue sui mercati digitali. Secondo l’Esecutivo europeo, il colosso Usa ha favorito i propri servizi nei risultati di Google Search (self-preferencing) e limitato la possibilità per le imprese di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi, spesso più economici, al di fuori di Google Play (steering). Per queste infrazioni Bruxelles ha inflitto al colosso statunitense due multe, rispettivamente di 460 milioni e di 430 milioni di euro. Le multe inflitte oggi, viene specificato dall’Esecutivo europeo, tengono conto della gravità e della durata delle violazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Google, maxi multa dalla Ue: 890 milioni per violazione del Digital Markets Act

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