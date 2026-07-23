La Commissione europea ha inflitto a Google una multa da 890 milioni di euro, respingendo le accuse del colosso tecnologico secondo cui il Digital Markets Act potrebbe ostacolare l’innovazione. Bruxelles ha difeso la decisione, affermando che l’azione mira a tutelare la concorrenza e garantire un mercato più equo. La multa rappresenta uno dei provvedimenti più significativi contro il gigante statunitense nell’ambito delle norme antitrust europee.

La Commissione Ue difende la scelta di sanzionare Google con una multa complessiva da 890 milioni di euro, respingendo le accuse del colosso statunitense secondo cui il Digital Markets Act (Dma) rischierebbe di penalizzare l’innovazione. Secondo Bruxelles, la situazione sarebbe esattamente opposta, il problema è rappresentato dai cosiddetti “guardiani”, i grandi operatori digitali che, grazie alla loro posizione dominante, limiterebbero la capacità delle imprese europee di competere ad armi pari. Per questo motivo, la Commissione ritiene necessario imporre il rispetto delle regole previste dal Dma, con l’obiettivo di creare un mercato più aperto e competitivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Ue, maxi multa a Google da 890 milioni: Bruxelles respinge le accuse: “Tutelata l’innovazione”

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