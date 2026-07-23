UE accordo su 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia

Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico sul ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, durante una riunione del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti. La decisione riguarda misure restrittive in risposta alla guerra in Ucraina e sarà formalizzata nei prossimi passaggi. La Commissione Europea sta preparando i dettagli operativi delle nuove sanzioni, che entreranno in vigore dopo la loro approvazione ufficiale.

I Ventisette Stati membri dell’Ue hanno trovato stamani nel Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue, un accordo politico sul ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. La Commissione aveva proposto il pacchetto lo scorso 9 giugno: l’accordo è arrivato oggi, dopo un mese e mezzo di negoziati che un alto funzionario Ue definisce “impegnativi”, malgrado l’Ungheria, usa a negoziare duramente sotto Viktor Orban, abbia cambiato governo. L’accordo di oggi, secondo l’alto funzionario, “mantiene la pressione sulla Russia” e “dimostra il nostro chiaro impegno a sostegno dell’Ucraina”. Tra... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kallas: In arrivo il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Notizie e thread social correlati

Sei Paesi Ue contro il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia: c’è anche l’Italia. Veto greco sullo stop al trasporto del gasSei Paesi dell’Unione europea si oppongono al ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, inclusa l’Italia.

L’UE ancora al lavoro sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre cresce l’import di GNL da MoscaOggi, 15 luglio, il prezzo massimo del petrolio russo esportato dall’UE passa da 44 a circa 58 dollari al barile, in base alla revisione automatica.

Temi più discussi: La Grecia blocca l’accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia; Inviati UE: nessun accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia; L'UE condanna la riammissione della Russia alle olimpiadi, ma non approva il 21esimo pacchetto di sanzioni; Sanzioni alla Russia: Italia tra i 6 Paesi Ue che frenano il 21° pacchetto.

Parigi, al via vertice dei Volenterosi su guerra in Ucraina, Ue non molla: Oggi accordo su 21esimo pacchetto sanzioni a Russia x.com

Lavrov a Rubio: Inaccettabile la fornitura di armi a Kiev. Ue: accordo sulle sanzioni alla RussiaL’entourage di Vladimir Putin ha iniziato a segnalare agli ucraini e ai partner dell'Ucraina che realizzano, così come anche inizia a realizzarlo sempre di più anche la società russa, che il Presiden ... lastampa.it

Ue: accordo sul 21esimo pacchetto sanzioni alla Russia per l'UcrainaL'Ue ha approvato il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, con nuove restrizioni finanziarie e sul tetto al prezzo del petrolio. adnkronos.com