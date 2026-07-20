Sei Paesi Ue contro il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia | c’è anche l’Italia Veto greco sullo stop al trasporto del gas

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sei Paesi dell’Unione europea si oppongono al ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, inclusa l’Italia. La Grecia ha posto il veto allo stop del trasporto di gas, bloccando l’adozione del provvedimento. La proposta di sanzioni include misure economiche e restrizioni, ma non è stata approvata a causa della mancanza di consenso tra gli Stati membri. Viktor Orbán non è presente tra i rappresentanti durante la discussione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sparito Viktor Orbán, non finiscono le difficoltà per l’ Unione europea nel processo di approvazione dei vari pacchetti di sanzioni alla Russia. Nessuna presa di posizione ideologica, ma oltre 4 anni di conflitto e 20 pacchetti di ritorsioni hanno colpito duramente anche le economie del Vecchio Continente, tra flussi commerciali congelati, salvo quelli che sono riusciti ad aggirare le imposizioni, e un approvvigionamento energetico che ha richiesto alle cancellerie una corsa contro il tempo per aprire nuovi canali. Così, adesso è un gruppo di sei Paesi, tra cui anche l’ Italia, ad essersi opposto alle misure contenute nel 21esimo pacchetto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

sei paesi ue contro il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la russia c8217232 anche l8217italia veto greco sullo stop al trasporto del gas
© Ilfattoquotidiano.it - Sei Paesi Ue contro il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia: c’è anche l’Italia. Veto greco sullo stop al trasporto del gas
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

UE propone nuove sanzioni contro Russia: colpito petrolio, 'flotta ombra', cripto, pesca e soldati

Video UE propone nuove sanzioni contro Russia: colpito petrolio, 'flotta ombra', cripto, pesca e soldati

Notizie e thread social correlati

L’UE ancora al lavoro sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre cresce l’import di GNL da MoscaOggi, 15 luglio, il prezzo massimo del petrolio russo esportato dall’UE passa da 44 a circa 58 dollari al barile, in base alla revisione automatica.

Bruxelles annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Colpito anche il settore della pescaLa Commissione europea ha annunciato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che include restrizioni anche sul settore della pesca.

Temi più discussi: Balcani occidentali nella Ue, vertice a Roma. Italia in pressing; Uk, energy drink vietati a under 16: sei Paesi Ue lo fanno già; Consumi energetici per il raffrescamento in Europa raddoppiati in sei anni: chi usa di più?; Justice for Palestine, si chiude la raccolta firme per la sospensione dell’accordo UE-Israele.

sei paesi sei paesi ue controDirettiva Case Green, infrazione Ue contro tutti i 27: cosa rischia l’ItaliaDirettiva Case Green, infrazione Ue contro tutti i 27 per mancato recepimento entro il 29 maggio. Italia inclusa, due mesi per rispondere a Bruxelles. soldionline.it

Bilancio Ue, sei paesi alzano un muro contro l’Ungheria: I diritti fondamentali non si trattanoRoma, 14 maggio 2026 – Sarà una casualità che mentre Péter Magyar, il neo eletto primo ministro ungherese, si prepara a un confronto con la Commissione europea su come riuscire a recuperare i soldi ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web