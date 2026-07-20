Sei Paesi dell’Unione europea si oppongono al ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, inclusa l’Italia. La Grecia ha posto il veto allo stop del trasporto di gas, bloccando l’adozione del provvedimento. La proposta di sanzioni include misure economiche e restrizioni, ma non è stata approvata a causa della mancanza di consenso tra gli Stati membri. Viktor Orbán non è presente tra i rappresentanti durante la discussione.

Sparito Viktor Orbán, non finiscono le difficoltà per l’ Unione europea nel processo di approvazione dei vari pacchetti di sanzioni alla Russia. Nessuna presa di posizione ideologica, ma oltre 4 anni di conflitto e 20 pacchetti di ritorsioni hanno colpito duramente anche le economie del Vecchio Continente, tra flussi commerciali congelati, salvo quelli che sono riusciti ad aggirare le imposizioni, e un approvvigionamento energetico che ha richiesto alle cancellerie una corsa contro il tempo per aprire nuovi canali. Così, adesso è un gruppo di sei Paesi, tra cui anche l’ Italia, ad essersi opposto alle misure contenute nel 21esimo pacchetto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sei Paesi Ue contro il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia: c’è anche l’Italia. Veto greco sullo stop al trasporto del gas

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UE propone nuove sanzioni contro Russia: colpito petrolio, 'flotta ombra', cripto, pesca e soldati

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