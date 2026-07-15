L’Unione Europea vuole approvare il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, e lo vuole fare il più presto possibile, perché oggi, 15 luglio, è il giorno della revisione automatica del price cap (limite di prezzo) sul petrolio esportato dalla Russia, che salirebbe da 44 a circa 58 dollari al barile. Nella giornata di ieri, infatti, il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’UE (Coreper) riunitosi a Bruxelles non è riuscito a raggiungere un consenso e ad approvare il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa. Perché l’Ue vuole mantenere il price cap. Il price cap sul petrolio russo vieta alle compagnie occidentali di fornire servizi assicurativi e di trasporto marittimo al greggio russo venduto sopra una certa soglia, fino a oggi fissata a 44,1 dollari al barile. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - L’UE ancora al lavoro sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre cresce l’import di GNL da Mosca

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