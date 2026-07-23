Tre giocatori dell’Udinese sono passati al Watford: Iker Bravo, Payero e Zemura. L’operazione tra le due squadre, entrambe di proprietà della famiglia Pozzo, si è conclusa definitivamente. Bravo si trasferisce in Inghilterra, mentre anche Payero e Zemura completano il loro passaggio. La cessione tripla segna il consolidamento di un canale di mercato tra le due società.

Iker Bravo al Watford: in arrivo anche Payero e Zemura, triplo colpo sull’asse Udinese?Pozzo. Si chiude definitivamente l’operazione sull’asse Udinese–Watford, un canale di mercato ormai consolidato all’interno della famiglia Pozzo. Dopo le anticipazioni su Iker Bravo, che ha già firmato con il club inglese, arrivano conferme anche per gli altri due giocatori coinvolti: Martín Payero e Jordan Zemura sono pronti a seguire lo stesso percorso. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Payero ha completato nelle ultime ore le visite mediche in Inghilterra, passaggio che precede la firma sul nuovo contratto con il Watford. Per Zemura, invece, gli ultimi dettagli sono stati sistemati e l’accordo è considerato definito: anche lui firmerà nei prossimi giorni, chiudendo così un trasferimento già impostato da tempo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese Watford, triplo trasferimento completato: Bravo, Payero e Zemura volano in Inghilterra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Runjaic in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari Udinese: «Davis verrà con noi insieme a Zemura e Bertola. Ecco chi non sarà a disposizione»Alla vigilia della partita tra Cagliari e Udinese, l’allenatore della squadra ospite ha annunciato che Davis, Zemura e Bertola saranno a disposizione...

Trasloco “eccezionale” al nuovo Centro oncologico del Maggiore: completato il trasferimento della RadioterapiaÈ stato completato il trasferimento della Radioterapia al nuovo Centro oncologico del Maggiore, con l’attivazione del terzo acceleratore lineare...

Temi più discussi: Udinese Watford, triplo trasferimento completato: Bravo, Payero e Zemura volano in Inghilterra; Udinese-Watford, non solo Iker Bravo: anche Payero e Zemura verso l'Inghilterra; L'asse Udinese-Watford è bollente: Iker Bravo ha firmato, Payero pronto alle visite mediche.

Udinese-Watford, non solo Iker Bravo: anche Payero e Zemura verso l'InghilterraL’asse tra Udinese e Watford si conferma ovviamente trafficato. Dopo Iker Bravo, che ha già sottoscritto il contratto con il club inglese, secondo quanto riferito da Sky, anche Martín Payero e Jordan ... tuttomercatoweb.com

Calciomercato Udinese, manovre in vista con il WatfordDiversi bianconeri potrebbero finire al Watford in questa sessione di calciomercato: ci sono tre nomi che piacciono agli inglesi. mondoudinese.it