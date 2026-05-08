Alla vigilia della partita tra Cagliari e Udinese, l’allenatore della squadra ospite ha annunciato che Davis, Zemura e Bertola saranno a disposizione per la sfida. Ha inoltre comunicato chi tra i giocatori non potrà partecipare all’incontro, senza fornire dettagli sui motivi. La conferenza stampa si è tenuta prima della 36ª giornata di Serie A 202526, durante la quale sono state esposte le scelte della formazione e le condizioni dei giocatori in vista della partita.

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© Calcionews24.com - Runjaic in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari Udinese: «Davis verrà con noi insieme a Zemura e Bertola. Ecco chi non sarà a disposizione»

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