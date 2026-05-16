Trasloco eccezionale al nuovo Centro oncologico del Maggiore | completato il trasferimento della Radioterapia

È stato completato il trasferimento della Radioterapia al nuovo Centro oncologico del Maggiore, con l’attivazione del terzo acceleratore lineare nella sede recentemente allestita. Ora tutte le attività di radioterapia sono concentrate nel padiglione 24 dell’Ospedale Maggiore. Il trasferimento è stato definito “eccezionale” e rappresenta il risultato di un lavoro di organizzazione e preparazione. La nuova struttura ospita ora tutta la dotazione tecnologica necessaria per le terapie radiologiche.

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