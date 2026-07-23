In Ucraina, le operazioni contro le infrastrutture energetiche russe hanno causato una riduzione del 20% nella raffinazione della benzina e del 40% nella produzione di diesel, utilizzato anche nei macchinari agricoli. La campagna è stata oggetto di approfonditi studi e analisi.

È stata molto osservata e studiata la campagna ucraina contro le infrastrutture energetiche della Russia, che ha portato a un calo del 20% nella raffinazione della benzina e del 40% nella produzione del diesel, prezioso anche per i macchinari agricoli. Poca attenzione, invece, è stata riservata agli attacchi che da mesi la Russia conduce, anche in questo caso con i droni, contro le stazioni di servizio dell’Ucraina, soprattutto in prossimità del fronte. Secondo fonti ucraine, a oggi sarebbero circa 250 le stazioni colpite e distrutte, anche se altre fonti ucraine tendono a ridimensionare la cifra. Comunque sia, si capisce bene che non sono attacchi casuali ma collegati da un’unica strategia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© It.insideover.com - Ucraina: se il drone russo ti aspetta alla pompa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aereo NATO abbatte un drone russo nei cieli della Lettonia

Notizie e thread social correlati

Il mistero del drone a Lefkada. Quanti rischi se la guerra russo-ucraina è nello IonioDi recente, nell’area di Lefkada è stato segnalato l’avvistamento di un drone sottomarino, collegato a una base nascosta situata in una grotta di...

Ucraina, drone russo su edificio residenziale a Sumy: feritiUn drone russo ha colpito lunedì un edificio residenziale di cinque piani a Konotop, nella regione di Sumy, in Ucraina.

Temi più discussi: Leonardo con i droni turchi guarda a modello e mercato ucraino; Ucraina e la guerra dei droni: Ogni tre mesi cambiamo tecnologie per sfuggire ai russi; Dronofobia, cosa sta realmente accadendo nella guerra in Ucraina; Droni ucraini su un magazzino russo, morti 8 operai.

Il drone ucraino , se fosse esploso nell'oil terminal, avrebbe distrutto l'intero porto e una parte di #Constanta Voci parlano di un accordo fra l'olandese #MarcRutte e #Zelensky per far fuori Constanta favorizzando l'attività del porto di #Rotterdam. Ipotesi non da x.com

Ucraina e la guerra dei droni: Ogni tre mesi cambiamo tecnologie per sfuggire ai russiProprio nello stand ucraino sono esposti alcuni dei velivoli a pilotaggio remoto oggi impiegati sul campo di battaglia contro la Russia. L'interesse degli esperti militari arrivati da ogni parte del m ... adnkronos.com

Putin trasformerà il cessate il fuoco in un'arma: un nuovo utilizzo del vecchio libro delle tattiche della Russia in Ucraina reddit

Non c'è zona sicura in Russia. Il capolavoro industriale dei droni in UcrainaZelensky è ora spavaldo con Trump, ironizza sull'insicurezza dei cieli di Mosca, afferma che nessuna raffineria russa è irraggiungibile, negozia ... huffingtonpost.it