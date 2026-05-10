Di recente, nell’area di Lefkada è stato segnalato l’avvistamento di un drone sottomarino, collegato a una base nascosta situata in una grotta di Capo Doukato, mentre si moltiplicano i movimenti di convogli militari russi nello Ionio. La presenza di traffici militari non ufficiali in questa zona ha sollevato preoccupazioni circa i possibili rischi legati all’intensificarsi delle attività belliche legate al conflitto tra Russia e Ucraina.

La guerra russo-ucraina è “arrivata” nello Ionio. Il drone sottomarino, la base segreta nella grotta di Capo Doukato e il convoglio russo si intrecciano con l’anomalo ma ormai certificato traffico militare che si sta sviluppando nel mare nostum. Ma l’elemento di preoccupazione è anche dato dalla prossimità della stagione estiva, in cui lo Ionio (come del resto l’intero Mediterraneo) è popolato da civili e turisti. Episodi del genere potranno ripetersi? C’è il rischio che nuove operazioni segrete registrino un numero di testimoni più alto, vista la presenza di imbarcazioni da diporto, traghetti e osservatori che già operano in quei mari e in quelle coste? Il mistero avvolge ancora il velivolo senza pilota a controllo remoto via satellite avvistato al largo di Lefkada.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il mistero del drone a Lefkada. Quanti rischi se la guerra russo-ucraina è nello Ionio

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