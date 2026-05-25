Ucraina Lavrov chiama Rubio e lo avvisa | Evacuate l’ambasciata Usa a Kiev

Lavrov ha chiamato Rubio per chiedere l'evacuazione dell’ambasciata americana a Kiev. Dopo gli attacchi di ieri, la richiesta arriva in un contesto di crescente tensione tra Russia e Stati Uniti. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto della conversazione. La comunicazione si inserisce in un quadro di escalation militare e diplomatico tra i due paesi. La decisione di evacuare l’ambasciata non è stata ancora confermata ufficialmente.

Dopo l’intensificazione degli attacchi di Mosca contro Kiev nella giornata di ieri, oggi il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in una telefonata con il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dato un consiglio che sembra inquietante: ovvero quello di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Lo ha dichiarato lo stesso ministero degli Affari esteri russo in un comunicato citato dalla Tass. L’avviso su indicazione di Putin. «Su indicazione del Presidente russo Vladimir Putin, Serghei Lavrov ha informato ufficialmente la controparte americana che, in risposta ai... 🔗 Leggi su Open.online

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Lavrov-Rubio Hold Constructive Talks Amid Russia Ukraine Ceasefire Efforts | NewsX World

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