La natalità in Ucraina ha raggiunto i livelli più bassi degli ultimi decenni, con un calo netto delle nascite. Nel 2023, il numero di nuovi nati è sceso sotto le 300.000, mentre le morti sono aumentate rispetto all’anno precedente. La popolazione totale si riduce di circa 250.000 persone rispetto all’anno scorso. La riduzione demografica si combina con un saldo migratorio negativo, contribuendo a un progressivo dimezzamento della popolazione negli ultimi dieci anni.

Se la quantità di morte e distruzione causata al fronte e nelle principali città è stata fin da subito al centro dell’attenzione nella copertura dell’invasione russa dell’Ucraina, vi è tuttavia un catastrofico “effetto secondario” sul quale invece non è stata mai posta la dovuta attenzione: parliamo dell’ ecatombe demografica che sta colpendo l’Ucraina. Nel 2026 record di morti. Il 21 luglio il Ministero della Giustizia dell’Ucraina ha pubblicato in un report i dati dell’ anagrafe di stato civile relativo ai primi sei mesi del 2026. A fronte di 73.292 nascite si sono registrate ben 259.853 morti nel territorio sotto controllo effettivo ucraino (Crimea e Sebastopoli non sono censite, i dati di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson sono conteggiati solo per le porzioni ancora amministrate da Kiev). 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Ucraina: natalità ai minimi, e la popolazione si dimezza

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