Secondo Carlo Pellegatti, l’allenatore non si fida del nuovo direttore generale e i rapporti con il giocatore svedese sono ai minimi storici. La situazione societaria del club è caratterizzata da tensioni e difficoltà di comunicazione tra le parti. Pellegatti ha anche parlato delle possibili decisioni future in merito alla guida tecnica e alle relazioni all’interno della squadra. La situazione attuale del club resta complessa e senza annunci ufficiali nelle ultime settimane.

Il futuro di Massimiliano Allegri è di nuovo in bilico. Le prestazioni del Milan nel girone di ritorno e le recenti tensioni con Zlatan Ibrahimovic hanno rimesso in discussione la permanenza del tecnico toscano sulla panchina rossonera. La sensazione è che tanto, se non tutto, passi dalla qualificazione in Champions League: con il quarto posto, il contratto di Allegri verrebbe automaticamente rinnovato fino al 2028 e il suo stipendio netto annuale passerebbe da 5 a 6 milioni di euro a stagione. Un ingaggio che renderebbe difficile sia l'addio spontaneo che l'esonero anticipato. Non solo Allegri, secondo quanto filtra da Casa Milan, tutta la dirigenza sarebbe sotto stretta osservazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Allegri? Non si fida di Furlani e i rapporti con Ibrahimovic sono ai minimi storici”

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