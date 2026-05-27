Munizioni all’Ucraina si dimezza la coalizione | da 18 a 9 Paesi il flop piano europeo per Kiev

Da it.insideover.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La coalizione di 18 paesi che nel 2024 si era impegnata a fornire munizioni all’Ucraina si è ridotta a 9. L’entusiasmo iniziale si è spento nel corso dei mesi, portando a un dimezzamento dei partecipanti. La diminuzione dei membri evidenzia un calo di impegni e di interesse nella collaborazione europea per sostenere Kiev. La riduzione riguarda paesi che avevano aderito alla iniziativa di consegna di proiettili d’artiglieria.

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L’entusiasmo degli albori si è spento. La coalizione a guida ceca nata con grande slancio nel 2024 per fornire milioni di proiettili d’artiglieria all’Ucraina si è letteralmente dimezzata: da 18 paesi partecipanti a soli 9. A suonare la campana del flop è il presidente ceco Petr Pavel, ex comandante Nato, che in un’intervista al Financial Times ha confermato il trend negativo. Praga aveva orchestrato la fornitura di oltre 4 milioni di munizioni di grosso calibro a Kiev, un contributo fondamentale per tamponare le esauste scorte ucraine e sostenere la difesa contro l’invasione russa. L’iniziativa, secondo Pavel, ha coperto fino al 50% di tutti i proiettili di grosso calibro destinati agli ucraini. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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