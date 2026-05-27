La coalizione di 18 paesi che nel 2024 si era impegnata a fornire munizioni all’Ucraina si è ridotta a 9. L’entusiasmo iniziale si è spento nel corso dei mesi, portando a un dimezzamento dei partecipanti. La diminuzione dei membri evidenzia un calo di impegni e di interesse nella collaborazione europea per sostenere Kiev. La riduzione riguarda paesi che avevano aderito alla iniziativa di consegna di proiettili d’artiglieria.

L’entusiasmo degli albori si è spento. La coalizione a guida ceca nata con grande slancio nel 2024 per fornire milioni di proiettili d’artiglieria all’Ucraina si è letteralmente dimezzata: da 18 paesi partecipanti a soli 9. A suonare la campana del flop è il presidente ceco Petr Pavel, ex comandante Nato, che in un’intervista al Financial Times ha confermato il trend negativo. Praga aveva orchestrato la fornitura di oltre 4 milioni di munizioni di grosso calibro a Kiev, un contributo fondamentale per tamponare le esauste scorte ucraine e sostenere la difesa contro l’invasione russa. L’iniziativa, secondo Pavel, ha coperto fino al 50% di tutti i proiettili di grosso calibro destinati agli ucraini. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Munizioni all’Ucraina, si dimezza la coalizione: da 18 a 9 Paesi, il flop piano europeo per Kiev

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina-Russia, Kiev e Mosca si accusano: violata la tregua di PasquaDurante le festività di Pasqua, in Ucraina, la tregua annunciata è durata soltanto poche ore, trasformandosi rapidamente in un’altra occasione di...

Ucraina, la linea del fronte brucia: ecco i punti dove si decide la guerra. Kiev si scherma col sistema SAMP/T NGIn Ucraina, la linea del fronte è sotto pressione e si scontrano le forze militari delle parti coinvolte.

Temi più discussi: Dietrofront sulle spese militari. Per la maggioranza il 5% alla difesa è irrealistico; Mosca minaccia attacchi su Kiev. Ma l’Ue non evacua i diplomatici; Gli Stati Uniti sospendono la vendita di armi a Taiwan per preservare le munizioni; Ft, 'ora solo 9 Paesi acquistano munizioni per Kiev nell'iniziativa ceca'.

Nove Paesi si ritirano dalla coalizione per fornire armi all' #Ucraina. Il motivo è semplice: la #Russia sta prosciugando le riserve di munizioni dei Paesi NATO. Quando dicono che non avanza, non spiegano che la guerra di attrito serve proprio a ciò. E funziona x.com

Se la campagna di Gallipoli avesse avuto successo in modo miracoloso, Biritan, Francia, Italia e Russia sarebbero riuscite a sconfiggere rapidamente le Potenze Centrali in questa timeline? reddit

Guerra Ucraina Russia, Usa pronti a mediazione. Raid di Mosca nel DonetskGli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra tra Russia e Ucraina, e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha ... tg24.sky.it

Ft, 'ora solo 9 Paesi acquistano munizioni per Kiev nell'iniziativa ceca'Il numero di Paesi partecipanti a un'iniziativa guidata dalla Repubblica Ceca per l'acquisto di munizioni per l'Ucraina si è dimezzato da quando il primo ministro Andrej Babiš è tornato al potere a di ... ansa.it