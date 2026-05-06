Ucraina | un morto e due feriti in attacco russo su asilo a Sumy

Un attacco con droni russi ha colpito un asilo nel centro di Sumy, provocando un morto e due feriti. L'incidente si è verificato in mattinata, con le autorità che stanno ancora valutando i danni e le ripercussioni dell'attacco. La zona è stata immediatamente circoscritta e le forze di sicurezza stanno conducendo le indagini. La notizia ha suscitato preoccupazione nella regione, già interessata da tensioni militari.

Una persona è rimasta uccisa e due sono state ferite in un attacco con droni russi che ha colpito il centro di Sumy. Lo riporta Rbc-Ucraina. Nello specifico, a essere colpito è stato un edificio adibito ad asilo. Nessun bambino era presente nella struttura durante l’attacco. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: un morto e due feriti in attacco russo su asilo a Sumy Notizie correlate Leggi anche: Ucraina, droni russi su un asilo a Sumy: un morto e due feriti Ucraina, attacco russo a Sumy: 5 feriti, tra di loro un bambinoAlmeno cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite negli attacchi russi sferrati nella notte contro Sumy alla vigilia del cessate il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ucraina, un morto e quattro feriti per raid russi nel Dnipropetrovsk; Ucraina, cinque morti per attacchi russi. Kiev aveva annunciato due giorni di cessate il fuoco; Kiev accusa: Israele acquista il grano rubato dai russi, non lasceremo correre; Guerra Ucraina-Russia, news oggi 3 maggio 2026: ultime notizie. Ucraina, droni russi su un asilo a Sumy: un morto e due feritiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Ucraina: un morto e due feriti in attacco russo su asilo a Sumy(LaPresse) - Una persona è rimasta uccisa e due sono state ferite in un attacco con droni russi che ha colpito il centro di Sumy. Lo ... stream24.ilsole24ore.com Nelle ultime ore, l’Ucraina ha denunciato un raid aereo russo questa mattina nella regione meridionale di Zaporizhzhia. L’attacco si è verificato poche ore dopo che, a mezzanotte, era entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Kiev - facebook.com facebook immagine 1 - un asilo in ucraina. x.com