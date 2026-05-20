A Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, si sono verificati nuovi danni a seguito di un attacco. Diverse aree della città sono state colpite e si registrano almeno otto feriti. Gli edifici sono stati distrutti o danneggiati dagli incendi provocati dal raid. Le autorità locali stanno valutando i danni e prestando assistenza alle persone coinvolte. La situazione rimane tesa nella regione, con le forze di sicurezza che monitorano la zona.

Nuovo attacco russo sull’Ucraina. A Sumy, nel nord-est del Paese, almeno otto persone sono rimaste ferite dopo un raid che ha colpito diverse aree della città. Secondo i servizi di emergenza ucraini, l’attacco ha provocato danni ad alcuni edifici residenziali e alla sede del museo di storia locale. Le esplosioni hanno inoltre innescato incendi in vari punti della città, con i vigili del fuoco impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, edifici distrutti e incendi a Sumy dopo l'attacco russo

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Oil refinery, industrial facility come under drone attack in Russias Krasnodar region

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