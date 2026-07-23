Fabrizio Pasini ha chiesto di partecipare a un procedimento di giustizia riparativa, che prevede un incontro tra lui e la famiglia della vittima, ma questa ha rifiutato l’accesso. Pasini è accusato di aver ucciso la sua amante. La famiglia della donna non ha dato il consenso alla possibilità di un confronto diretto. La richiesta di Pasini è stata presentata in un contesto legale.

Fabrizio Pasini chiede di accedere alla giustizia riparativa, il percorso che prevede un incontro tra autore del reato e parte offesa, ma la famiglia di Manuela Bailo rifiuta. "Non si è mai pentito, né ha mai ammesso la verità", è la convinzione dei familiari della 35enne di Nave, uccisa il 29 luglio 2018 a Ospitaletto. L’ex sindacalista Uil, oggi 55enne, è stato condannato in via definitiva a 16 anni per omicidio volontario e occultamento di cadavere dell’amante, “sepolta“ in una vasca dei liquami in un fondo agricolo di Azzanello, nel Cremonese. Il delitto dell’impiegata al Caf Uil di Brescia, che aveva stretto una relazione con il collega, sposato e con due figli, otto anni fa scosse l’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise l’amante. No all’incontro con i familiari

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The gentle princess was a deadly assassin. The prince discovered her secret and fell for her.

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