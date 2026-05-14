Famiglia del bosco permesso speciale per i figli | incontro con i familiari alla presenza degli assistenti sociali

Il 14 maggio si è svolto un incontro tra i figli della famiglia nota come “del bosco” e alcuni membri della loro famiglia, alla presenza di assistenti sociali. La coppia anglo-australiana, coinvolta in una vicenda giudiziaria seguita dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha ottenuto un permesso speciale per questa occasione. L’appuntamento si è svolto in un contesto controllato, con l’obiettivo di permettere un contatto tra i figli e i familiari.

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Giornata speciale oggi 14 maggio per i figli della cosiddetta “famiglia del bosco”, la coppia anglo-australiana al centro della vicenda seguita dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila.I bambini hanno ottenuto un permesso speciale per lasciare temporaneamente la struttura che li ospita e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Famiglia nel bosco, Meloni: «Separare la madre dai figli un trauma pesantissimo» Sullo stesso argomento Famiglia nel bosco, perizia psichiatra Cantelmi: "Bimbi autolesionisti con disturbi sonno e rush cutanei, assistenti sociali assenti"La relazione mette in evidenza la negligenza della dottoressa D’Angelo e della coordinatrice Lucia Fiorillo, le quali vengono descritte come assenti... Famiglia nel bosco, gli assistenti sociali chiamano l’avvocatoCome siamo stati ingenui: pensavamo che, nella triste vicenda della famiglia nel bosco, le vittime fossero prima di tutto i bambini, strappati alla... Temi più discussi: Non c’era una visione comune: i legali lasciano la difesa della famiglia del bosco. Nuovo avvocato è Simone Pillon; Famiglia nel bosco, la bimba resta in ospedale. Chiede di mamma e papà, ma per i genitori visite limitate; Non ci hanno fatto vedere la bambina: nuove polemiche sul caso della famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine nella Festa della Mamma: L’orrore è stare lontana dai miei figli. #Lafamigliadelbosco - Results on X | Live Posts & Updates x.com Famiglia nel bosco: «Con l'allontanamento della mamma, i bimbi rischiano l'adozione». Arrivano gli ispettori del ministeroLa decisione di allontanare la mamma Catherine dai suoi figli ha scatenato nuove polemiche sulla vicenda dei cosiddetti bambini della Famiglia nel bosco. Tonino Cantelmi, psicologo e perito della ... leggo.it Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriPescara, 10 marzo 2026 – La serenità sembra ancora lontana per i 3 bambini cresciuti nel bosco di Palmoli insieme ai loro genitori, e per tutte le figure che ruotano attorno alla vicenda della ... quotidiano.net