Un uomo di Firenze è stato condannato per aver diffuso immagini intime della moglie con l'amante, inviandole ai familiari. La vicenda riguarda la divulgazione non autorizzata di foto personali, inserita in un procedimento legale. La difesa ha dichiarato che l'uomo aveva provocato la situazione, affermando che aveva creato le condizioni per essere ripreso in modo intimo e che si sarebbe anche divertito. La sentenza si basa sull'uso illecito di immagini private.

Era ritornato a casa prima del previsto e ha sorpreso la compagna insieme all'amante. A letto insieme. L'uomo ha preso il cellulare, ripreso la coppia seminuda e mandato poi tutto il video ai familiari di lei. Una vendetta costata cara: il tribunale di Firenze lo ha condannato per revenge porn a 8 mesi di reclusione. Inoltre, dovrà versare all'ex compagna, un indennizzo di oltre duemila euro., Era il luglio del 2022 quando, come spiega il Corriere Fiorentino, il commerciante ritornò a casa con largo anticipo rispetto al previsto. Nella sua abitazione trovò la compagna e l’altro in camera da letto e, senza batter ciglio scattò foto e filmò la coppia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, trova la moglie con l'amante e manda le foto ai familiari: condannato per revenge porn

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