All’alba di oggi nel Cagliaritano, un uomo ha sparato alla moglie ferendola gravemente e ha ucciso il fratello con colpi di pistola. La donna di 48 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso. L’aggressore si è poi costituito alle forze dell’ordine. L’evento si è verificato a Solanas, nel primo mattino. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ha confessato il gesto.

Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni freddato poco dopo. È accaduto all'alba di oggi nel Cagliaritano. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quartu il 43enne. I due episodi sono collegati. Una persona di sarebbe costituita in caserma ed è attualmente sotto interrogatorio. La ricostruzione L’allarme è scattato intorno alle 5,45, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena è stata contattata dal 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni in un’abitazione nella frazione costiera di Solanas. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Cagliari, spara in testa alla moglie e uccide il fratello: poi si costituisce

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