Un uomo ha sparato alla moglie e al fratello sulla linea litoranea di Cagliari, uccidendo quest’ultimo e ferendo gravemente la donna. Dopo aver commesso il gesto, si è costituito ai carabinieri. La donna si trova in condizioni critiche, mentre l’uomo deceduto non è sopravvissuto alle ferite.

Dramma sulla linea litoranea di Cagliari, dove un uomo ha sparato alla moglie e al fratello prima di costituirsi ai carabinieri. La donna sarebbe in condizioni gravissime mentre l’uomo è deceduto. Stando alle prime indagini si tratterebbe di una lite sfociata nel sangue per motivi familiari ma i contorni sono ancora tutti da ricostruire: il presunto assassino si trova ancora nella caserma dei militari mentre si svolgono i rilievi e gli accertamenti del caso. L’allarme è scattato verso le 6 del mattino, quando vengono allertati i soccorsi del 118 a Solanas, una frazione costiera del comune di Sinnai, a breve distanza dal capoluogo. Al loro arrivo, i soccorritori informano le forze della presenza di una donna ferita da un colpo di arma da fuoco alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce. La donna è gravissima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RAFFAELE CUTOLO: Barra lo Tradisce | 711 Imputati nel Maxiprocesso NCO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Doppia ‘esecuzione’ nel Cagliaritano. Ferisce la moglie a colpi di pistola e uccide il fratello, poi si costituisce

Cagliari: uccide il fratello e ferisce la moglie, poi si costituisceAlle prime luci dell'alba di giovedì, un uomo ha sparato al fratello, uccidendolo, e ha ferito gravemente la moglie con una pistola.

Temi più discussi: Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate in strada: fermato un minorenne; Uccide a coltellate il giovane che aveva investito la sorella, fermato un minorenne; Omicidio di Simone Concas a Bari Sardo, accoltellato dopo aver investito una 16enne: fermato fratello di lei; Bari Sardo, investe una coppia con l'auto e poi uccide a coltellate il ragazzo.

#Cagliari 39enne spara alla moglie ferendola gravemente. Poi, da Solanas si reca a Quartu Sant'Elena dove apre il fuoco uccidendo il proprio fratello. Poco dopo, alle 6 di oggi, si è presentato spontaneamente in caserma confessando. Ancora ignoto il mov x.com

Cagliari, uccide il fratello e ferisce la moglie. Poi si costituisceLa duplice aggressione all’alba a Quartu e a Solanas, nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari ... rainews.it

Uccide il fratello, spara alla moglie ferendola e poi si costituisceAGI - Uccide il fratello, spara alla moglie ferendola e poi si costituisce. Accade nel Cagliaritano, dove i carabinieri alle 6 circa di questa mattina, allertati dal 118, sono arrivati una abitazione ... msn.com