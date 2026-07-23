Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola poi si costituisce La donna è gravissima

Da ilgiornale.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha sparato alla moglie e al fratello sulla linea litoranea di Cagliari, uccidendo quest’ultimo e ferendo gravemente la donna. Dopo aver commesso il gesto, si è costituito ai carabinieri. La donna si trova in condizioni critiche, mentre l’uomo deceduto non è sopravvissuto alle ferite.

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Dramma sulla linea litoranea di Cagliari, dove un uomo ha sparato alla moglie e al fratello prima di costituirsi ai carabinieri. La donna sarebbe in condizioni gravissime mentre l’uomo è deceduto. Stando alle prime indagini si tratterebbe di una lite sfociata nel sangue per motivi familiari ma i contorni sono ancora tutti da ricostruire: il presunto assassino si trova ancora nella caserma dei militari mentre si svolgono i rilievi e gli accertamenti del caso. L’allarme è scattato verso le 6 del mattino, quando vengono allertati i soccorsi del 118 a Solanas, una frazione costiera del comune di Sinnai, a breve distanza dal capoluogo. Al loro arrivo, i soccorritori informano le forze della presenza di una donna ferita da un colpo di arma da fuoco alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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