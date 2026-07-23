Un uomo di 42 anni ha sparato e ucciso il fratello, quindi si è costituito. La stessa sera, la moglie di 47 anni è stata ferita gravemente alla testa da un colpo di pistola. L’episodio si è verificato nel Cagliaritano, nel giro di circa mezz’ora. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, mentre il responsabile si è consegnato alle forze dell’ordine.

Cagliari, 23 luglio 2026 – Doppia esecuzione nel Cagliaritano, dove nel giro di mezz’ora un uomo di 42 anni è stato freddato da un colpo di pistola e una donna di 47 è stata ferita alla testa in modo gravissimo. È successo all’alba di questa mattina tra Solanas e Quartu Sant'Elena. Poco dopo la seconda sparatoria, un 39enne si è costituito in caserma dichiarando di avere sparato alla moglie e al fratello. L’uomo è attualmente sotto interrogatorio. Colpisce la moglie alla testa e uccide il fratello. L'allarme è scattato intorno alle 5.45, quando la Centrale operativa dei carabinieri è stata contattata dal 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni in un'abitazione nella frazione costiera di Solanas a Quartu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Doppia ‘esecuzione’ nel Cagliaritano. Ferisce la moglie a colpi di pistola e uccide il fratello, poi si costituisce

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Cagliari: uccide il fratello e ferisce la moglie, poi si costituisceAlle prime luci dell'alba di giovedì, un uomo ha sparato al fratello, uccidendolo, e ha ferito gravemente la moglie con una pistola.

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