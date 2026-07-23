Ubaldo Pantani Racconta l’Italia con la satira

Un noto imitator italiano sarà protagonista dell’evento Casciana Cultura 2026, dedicato alla satira. L’artista, già noto per le sue interpretazioni di figure pubbliche, si esibirà portando sul palco un nuovo spettacolo. La manifestazione si concentra su temi come politica, istituzioni e personaggi di spicco del dibattito pubblico, ma questa volta con un focus sulla satira. L’evento si svolge in una località toscana e vedrà la partecipazione di pubblico e addetti ai lavori.

Dopo politica, istituzioni e grandi firme del dibattito pubblico, è il momento della satira. Casciana Cultura 2026 cambia registro ma non abbassa il livello, portando sul palco uno degli imitatori più amati della televisione italiana: Ubaldo Pantani. L’appuntamento è in programma stasera alle 21.30, allo Chalet delle Terme di Casciana, con ingresso libero. Attore, autore e imitatore, Pantani è da anni uno dei volti più apprezzati della comicità italiana grazie alle sue partecipazioni a programmi come Quelli che il calcio, Mai dire Gol, Striscia la Notizia e GialappaShow. Dopo il successo degli incontri con Pier Ferdinando Casini, Beatrice... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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