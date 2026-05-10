Ubaldo Pantani racconta Gineprio | Ecco a chi mi sono ispirato

Ubaldo Pantani descrive Gineprio come un uomo di 44 anni, caratterizzato da una personalità semplice e senza vizi, che si distingue per un atteggiamento goffo e un’immagine poco appariscente. Si definisce un anti-divo, con tratti che ricordano sia Forrest Gump sia Fantozzi. Gineprio, con i suoi abiti in tonalità di grigio e il motto «sono a posto così», ha saputo conquistare il pubblico italiano.

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Quarantaquattro anni, illibato, goffo, un anti-divo, un po’ Forrest Gump e un po’ Fantozzi. Eppure Gineprio, con la sua semplicità, gli abiti che vanno dal grigio cenere al grigio topo, il motto «sono a posto così», ha conquistato l’Italia. Il personaggio, inventato da Ubaldo Pantani e lanciato dalla Gialappa’s ogni lunedì su Tv8, è la rivincita degli umili. «Un tipo normale, canto nel coro di Sant’Ivano da Greminia»: così si descrive. Pantani, che tutti conoscono per la parodia di Lapo Elkann e Pier Silvio Berlusconi, tra le tante, racconta come nasce Gineprio. Chi l’ha ispirato? C’è qualcosa di autobiografico? «È nato su commissione. Serviva un personaggio nuovo per fare Ultimo appuntamento (lo sketch comico che racconta appuntamenti disastrosi, ndr).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ubaldo Pantani racconta Gineprio: "Ecco a chi mi sono ispirato" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ubaldo Pantani nel dopo Sanremo: "Emozionante. E mi sono divertito" Chi è l’ex importante di Virginia Raffaele, l’imitatore Ubaldo Pantani Ubaldo Pantani è noto per la sua storia d’amore con l’imitatrice Virginia Raffaele.