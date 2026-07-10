Ubaldo Pantani è arrivato all’Antum Hotel di Benevento, partecipando a un photocall e incontrando i giornalisti prima di un evento in piazza Santa Sofia. Durante l’occasione ha commentato le sue imitazioni, affermando che non si tratta di semplici caricature. L’artista sarà presente questa sera alla manifestazione in città.

Tempo di lettura: 2 minuti È arrivato all’Antum Hotel, dove ha preso parte al tradizionale photocall e ha incontrato i giornalisti prima dell’evento in programma questa sera in piazza Santa Sofia. Ubaldo Pantani, tra gli ospiti più attesi del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, ha raccontato il percorso che porta alla nascita dei suoi personaggi, soffermandosi sul successo delle sue parodie e sul rapporto con il pubblico. Nel corso dell’incontro con la stampa, Pantani ha parlato dell’ultimo sketch che sta riscuotendo particolare successo, spiegando come il personaggio abbia ormai assunto una vita propria: “È nato come uno sketch, ma ormai è diventato qualcosa che continua a crescere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

© Anteprima24.it - Ubaldo Pantani al Bct di Benevento: “Le mie imitazioni? Mai semplici caricature”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ubaldo Pantani al Teatro Gioiello: le maschere della quotidianità tra satira e trasformismoIl Teatro Gioiello di Torino si prepara ad accogliere mercoledì 13 maggio 2026 uno spettacolo di Ubaldo Pantani, attore e imitatore toscano.

Ubaldo Pantani racconta Gineprio: "Ecco a chi mi sono ispirato"Ubaldo Pantani descrive Gineprio come un uomo di 44 anni, caratterizzato da una personalità semplice e senza vizi, che si distingue per un...

Si parla di: BCT Benevento 2026, il programma: da Can Yaman a Elena Sofia Ricci.

Ubaldo Pantani: La svolta la devo alle parole di Pino Insegno. Faccio parodie, non imitazioni. A Pier Silvio Berlusconi pare non sia piaciuta...Ubaldo Pantani non ha mai fatto imitazioni. Solo parodie. E a La Stampa ci tiene a dirlo. Ci tiene a preparare il suo pubblico che verrà a vederlo a teatro si mette a nudo, senza trucco. Le mie sono ... ilmessaggero.it

Bartali vive ancora sul palcoscenico. Ubaldo Pantani lo racconta al ParcBartali è un’icona, un campione, un eroe. Nel mondo non si contano associazioni, musei, libri, articoli, documentari, film, itinerari dedicati a lui. Ma è forse il teatro il luogo più giusto per ... lanazione.it