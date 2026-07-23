Pesce balestra in Italia aumentano segnalazioni di morsi ai bagnanti | perché succede e come comportarsi

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le segnalazioni di morsi di pesce balestra sono cresciute lungo le coste campane, in particolare nel Cilento, sulla Costiera Amalfitana e nella Penisola Sorrentina. Le persone che frequentano le spiagge riferiscono di aver subito pizzichi o morsi mentre nuotavano o si immergevano nelle acque. Il pesce balestra non è una specie invasiva e non mostra comportamenti aggressivi verso i bagnanti.

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Aumentano le segnalazioni di morsi di pesce balestra in Campania, lungo le coste del Cilento, della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina. Non si tratta però di una nuova specie aliena né di un animale aggressivo. Morde solo se disturbato o per difendere il proprio territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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