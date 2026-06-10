Un cinghiale è stato avvistato ieri mattina in acqua lungo il lungomare di Agropoli, nel Cilento. Tra i bagnanti presenti sulla spiaggia, alcuni hanno notato l’animale che nuotava vicino alla riva. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi si trovava sulla spiaggia, ma non sono stati segnalati incidenti o feriti. La presenza dell’animale in acqua ha suscitato sorpresa tra i presenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tra i bagnanti che ieri mattina affollavano il lungomare di Agropoli, in provincia di Salerno, ha fatto la sua comparsa in acqua anche un cinghiale. Il mammifero, la cui presenza nel tessuto urbano delle città è sempre più frequente, si è presentato in spiaggia tra la curiosità generale per poi puntare dritto verso il bagnasciuga dove ha cercato refrigerio – come si può vedere nel video pubblicato dal sito di informazione Agro24 – rinfrescandosi a pochi metri dalla riva nelle acque anche quest’anno premiate con il riconoscimento della bandiera blu. Il video del cinghiale immerso nell’acqua è finito sui social scatenando i commenti di tanti utenti tra il divertito per il fuori programma e il preoccupato per la presenza sempre più invasiva della specie nei centri abitati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tutti al mare nel Cilento, tra i bagnanti spunta anche un cinghiale

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