Un turista tedesco di 61 anni è morto nel pomeriggio a Tropea durante un’immersione subacquea, colpito da un malore in mare. L’incidente è avvenuto nelle acque della località calabrese, senza che siano stati segnalati altri coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. La vittima è stata recuperata e trasportata a riva, dove è stato constatato il decesso.

Tragedia nel pomeriggio nelle acque di Tropea, dove un turista tedesco di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore durante un’ immersione subacquea. L’uomo stava partecipando a un’escursione di diving organizzata lungo la Costa degli Dei quando si è sentito male. I soccorsi sono scattati immediatamente e le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Capitaneria di porto, chiamata a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16.30, quando il 61enne ha accusato un improvviso malore durante l’attività subacquea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Turista tedesco muore durante un’immersione a Tropea: fatale un malore in mare

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