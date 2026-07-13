Malore fatale in mare muore tra i bagnanti
Un uomo di 69 anni è morto mentre faceva il bagno in mare a Marina di Carrara. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. La vittima era originaria della Spezia. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso.
Marina di Carrara, 13 luglio 2026 – La tragedia nelle acque di Marina di Carrara: un pensionato di 69 anni originario della Spezia, è morto mentre faceva il bagno sotto gli occhi dei moltissimi bagnanti che affollavano la spiaggia. È successo nel pomeriggio nel tratto di litorale compreso tra gli stabilimenti balneari Aurora e Zazà. Un malore improvviso in acqua. Secondo le prime ricostruzioni di quanto avvenuto, l’uomo si trovava in acqua, a circa dieci metri dalla battigia, quando sarebbe stato colto da un improvviso malore. Secondo i primi soccorritori si sarebbe trattato di un infarto fulminante. Diversi bagnanti che si trovavano in mare o sulla riva hanno raccontato di aver notato il corpo dell’uomo che galleggiava già da alcuni minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
MALORE FATALE IN SPIAGGIA: ANZIANA DI 86 ANNI MUORE DAVANTI A TUTTI, URLA E PANICO TRA I BAGNANTI.
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