malore fatale in mare muore tra i bagnanti

Notizia in breve

Un uomo di 69 anni è morto mentre faceva il bagno in mare a Marina di Carrara. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. La vittima era originaria della Spezia. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso.