Turismo lento esperienze autentiche e nuovi modi di viaggiare | a TERRAE il viaggio diventa protagonista

A Bergamo si è tenuto un evento dedicato al turismo lento, focalizzato su esperienze autentiche e nuovi approcci al viaggio. L'iniziativa ha evidenziato un cambiamento nel modo di spostarsi, con un'attenzione maggiore ai ritmi rilassati e alla relazione diretta con i luoghi visitati. Non si tratta più semplicemente di scegliere una destinazione, ma di vivere il viaggio come un’esperienza più profonda e coinvolgente.

Bergamo. Non basta più scegliere una destinazione. A cambiare è il modo stesso di viaggiare, sempre più orientato verso esperienze autentiche, ritmi lenti e una relazione più profonda con i luoghi. È questa la direzione che accompagnerà l’undicesima edizione di TERRAE – In viaggio oltre i luoghi comuni by Agritravel Expo, in programma dal 20 al 22 novembre alla Fiera di Bergamo, dove il turismo sostenibile verrà raccontato attraverso incontri, laboratori, degustazioni, fotografia e momenti di confronto dedicati alle nuove tendenze del settore. Il filo conduttore della manifestazione sarà quello di un turismo capace di mettere in connessione ambiente, cultura, benessere e identità locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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